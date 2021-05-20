Dayısı tabancayla ateş ettirdi, babası görüntüledi (2)
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Dayısı tabancayla ateş ettirdi, babası görüntüledi (2)

Dayısı tabancayla ateş ettirdi, babası görüntüledi (2)
Demirören Haber Ajansı / Tezcan Solmaz - Haberler | Güncel

SORUŞTURMA BAŞLATILDIDüzce'de Erkan T., kayınbiraderi küçük yaştaki oğluna tabancayla ateş ettirirken, cep telefonu kamerasıyla görüntü çekti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Düzce'de Erkan T., kayınbiraderi küçük yaştaki oğluna tabancayla ateş ettirirken, cep telefonu kamerasıyla görüntü çekti. Videonun sosyal medyada yayınlanmasının ardından Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü ile Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü'nün, çocuğa psikolojik destek sağlayacağı, bu süreç içinde ailenin ise gözlem altında tutularak çocuğun sağlıklı aile ortamında olup olmadığı izlenecek.Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı ise konuyla ilgili olarak soruşturma başlattı. Yapılan incelemede olayın merkeze bağlı Yeşilçimen köyünde meydana geldiği ayrıca, tabancayla ateş eden çocuğun görüntüyü çeken Ekran T'nin oğlu E.T.T (7), ateş ettiren kişinin ise kayınbiraderi A.A. (16) olduğu öğrenildi. A.A.'nın ağabeyinin asker uğurlaması sırasında havaya ateş ettiği bu sırada çocuğa da ateş ettirdiği tespit edildi. Kişiler hakkında meskun mahalde havaya ateş etme ve sosyal medyada paylaşım yaparak özendirme suçlamasıyla işlem başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tezcan Solmaz

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