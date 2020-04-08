Dayıdan ölen yeğene feryat...Kazayla ateşlenen tüfekten çıkan saçmalar sonucu hayatını kaybeden 8... Dayıdan ölen yeğene feryat...Kazayla ateşlenen tüfekten çıkan saçmalar sonucu hayatını kaybeden 8 yaşındaki çocuğun cenazesi morgtan alındı Antalya'da, 7 yaşındaki kardeşinin kazayla ateşlediği pompalı tüfekten çıkan saçmalar sonucu hayatını kaybeden 8 yaşındaki çocuğun cenazesi morgtan alındı.

Dayıdan ölen yeğene feryat...Kazayla ateşlenen tüfekten çıkan saçmalar sonucu hayatını kaybeden 8 yaşındaki çocuğun cenazesi morgtan alındı

ANTALYA - Antalya'da, 7 yaşındaki kardeşinin kazayla ateşlediği pompalı tüfekten çıkan saçmalar sonucu hayatını kaybeden 8 yaşındaki çocuğun cenazesi morgtan alındı. Cenazeyi alan dayı," Oy kurban olurum dayısı" diye gözyaşı döktü.

Edinilen bilgiye göre olay, dün Aksu ilçesi, Kemerağzı Mahallesinde meydana geldi. Markete alışverişe çıkan Derya-Berat K, çiftinin çocukları H.K, (13), Yusuf K, ve evde kaldı. Ablanın 1 yaşındaki kardeşiyle ilgilendiği sırada, diğer iki kardeş oyun oynamak için salona geçti. 7 yaşındaki H.K, babasına ait olan pompalı tüfeği buldu. H.K, ağabeyi Yusuf K,'ye doğrulttuğu tüfeği ateşledi. Silah sesini duyan abla H.K, komşulardan yardım istedi. 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri Yusuf K'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından küçük çocuğun cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan otopsinin ardından Yusuf K'nın cenazesi amca ve dayıları tarafından alındı. Dayı Hatip, "Oy kurban olurum dayısı" diye feryat etti. Küçük çocuğunun cenazesinin Diyarbakır'da toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA