Dayatmaya karşı yeni hamleler

Türkiye sondaj çalışmaları için Doğu Akdeniz'e gönderdiği Fatih ve Yavuz gemilerinin güvenliğini sağlamak adına önemli kararlar aldı. Buna göre gemilerin güvenliği için KKTC'de liman kurulacak. Rusya'dan alınacak s-400'lerden biri Mersin'e yerleştirilecek. Türk ordusuna hizmet etmesi için Mersin taşucu'na da bir tersane kurulacak. ABD, İsrail ve Fransa'nın Güney Kıbrıs'ta 'askeri üs' edinme çalışmaları sonrasında Türkiye, Ada'da askeri liman için harekete geçti.

Bu kapsamda Doğu Akdeniz'de koruma görevinde bulunan savaş gemilerimizin lojistik ihtiyaçlarının daha rahat sağlanması için KKTC'de 'lojistik liman' konusunda çalışmalar başladı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığından bir ekip geçtiğimiz haftalarda KKTC'ye giderek askeri ve diplomatik yetkililerle görüşmeler yaptı. Görüşmelerde KKTC'de Gazimağusa veya İskele ilçelerinde 'ikmal yapabileceği' bir liman inşa edilmesi için yer tespit çalışmasında bulunuldu. Denizde gücünü artıran Türkiye, Doğu Akdeniz'in hava sahasını kontrol edebilmek için de çeşitli adımlar atıyor. Bu konudaki en kritik olanı Rusya'dan teslim alınacak S-400 hava savuma sistemlerinin, Doğu Akdeniz'in hava sahasını da kapsayacak şekilde konuşlandırılması. S-400 bataryalarından biri Mersin'in Gülnar ilçesinde inşaat çalışmaları süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni ve Doğu Akdeniz'i koruyacak şekilde konuşlandırılabilir. Böylece bölgedeki enerji kaynaklarından Türkiye'yi uzaklaştırmayı hedefleyen başta Yunanistan, İsrail ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile Batılı ülkelere güçlü bir mesaj verilecek.

Bölge güvenliğini kontrol altına almak için Mersin Taşucu'na bir tersane kurulması kararı 1999 yılında Milli Güvenlik Kurulu tarafından alınmış ancak projeye dair somut adımlara atılamamıştı.

(İHA)

Kaynak: İHA