Dayanışma paketleri artık Halkın Bakkalı'nda İzmir Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların internet sitesi ya da mobil uygulama aracılığıyla Halkın Bakkalı'ndan satın aldıkları gıda yardım paketlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların internet sitesi ya da mobil uygulama aracılığıyla Halkın Bakkalı'ndan satın aldıkları gıda yardım paketlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Dünyayı tehdit eden korona virüsü salgınına karşı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in çağrısıyla başlatılan "Biz Varız" dayanışmasına artık "Bizİzmir" dijital platformu üzerinden de destek olunabiliyor. İzmirliler, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını istedikleri gıda paketlerini dijital platform aracılığıyla Halkın Bakkalı'ndan alarak kampanyaya bulundukları yerden katılabiliyor. Satın alınan paketler, doğrudan Kültürpark 3 no'lu holde kurulan lojistik merkezine teslim ediliyor ve buradan da İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler tarafından ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ilk günden itibaren var olan dayanışma ağını büyütüp devasa bir organizasyon haline getirdiklerini söyledi. Nakit bağış yerine, destek olmak isteyenlerle, desteğe ihtiyacı olanlar arasında köprü oluşturmayı tercih ettiklerini hatırlatan Başkan Soyer, "Aynı yardımı bireysel organizasyonla toplayıp ulaştırmanın güçlükleri vardı. İzmirliler, Türkiye'nin her yerinden yurttaşlarımız, hatta yurt dışından arayanlar daha kolay olduğu için para yardımı yapmak istedi. Şimdi onların bu isteğini Halkın Bakkalı üzerinden ama ayni yardım kabul ederek gerçekleştiriyoruz. Destek vermek isteyenler sanal market uygulamasında olduğu gibi cep telefonlarından, bilgisayarlarından alışverişini yapacak ve istedikleri sayıda aldıkları paketler ihtiyaç sahiplerine ulaştı rılacak. Biz onların aracısı, bir yerde kuryesi olacağız. Kampanyamıza katılacaklara şimdiden şükranlarımı sunuyor, önlerinde saygıyla eğiliyorum" dedi.

Nasıl sipariş verilir?

Kampanyaya destek olmak isteyenler, Bizİzmir web sitesinin ya da Bizİzmir mobil uygulamasının ana sayfasındaki "Destek olmak istiyorum" sekmesine tıklayarak ilgili sayfaya gidebiliyor. Vatandaşlar, burada gıda yardım paketlerinin detaylarını görebiliyor. Her paketin altında "IBAN ile ödeme yapmak istiyorum" ve "Kredi kartı ile ödeme yapmak istiyorum" seçenekleri bulunuyor. Ödeme yöntemini belirleyen yurttaşlar, işlemleri tamamladıktan sonra yardım paketini satın almış oluyor.

Paketlerde neler var?

Kampanya kapsamında 63,75 ve 134 lira değerinde iki gıda paketi mevcut olduğu belirtildi. Kendi hazırladıkları ya da hazır aldıkları gıda paketlerini lojistik merkezine çevrilen Kültürpark'taki 3 no'lu hole teslim etmek isteyenler içinse bu uygulamada da sürdürülüyor. - İZMİR

Kaynak: İHA