Dayanıklılığıyla kış için de saklanabilen meşhur Meriç kavunu coğrafi işaret aldı
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Dayanıklılığıyla kış için de saklanabilen meşhur Meriç kavunu coğrafi işaret aldı

11.03.2021 10:27 | Son Güncelleme: 11.03.2021 10:32
Dayanıklılığıyla kış için de saklanabilen meşhur Meriç kavunu coğrafi işaret aldı

Trakya Kalkınma Ajansı koordinasyonunda Meriç Ziraat Odası tarafından başvurusu yapılan Meriç kara kavununa coğrafi işaret alındı.

Trakya Kalkınma Ajansı koordinasyonunda Meriç Ziraat Odası tarafından başvurusu yapılan Meriç kara kavununa coğrafi işaret alındı.

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, coğrafi işaretlerin kalitenin korunması ve ürünlerin gelecek nesillere aktarılması açısından önem arz ettiğini belirtti.

Coğrafi işaret tescili alan ürünlerin hem daha yüksek fiyattan satılabildiğini hem de pazar sıkıntısı çekmediğini ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Trakya'da coğrafi işaret konusunda farkındalığın artırılması ve yöresel ürünlere coğrafi işaret alınması amacıyla bir dizi çalışma yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. Meriç kara kavunu ile coğrafi işaretli ürün sayımız 18 oldu. Geçen yılın mart ayı başında başvurusu yapılan Meriç kara kavununa coğrafi işaret alınması süreci bir yıl sürdü. Bir yıl gibi kısa sürede süreci tamamlayan Meriç Ziraat Odasını ve süreci koordine eden ajans çalışanlarımızı tebrik ediyorum."

Meriç kara kavunu

Edirne'nin Meriç ilçesinde yetişen, dışı koyu yeşil, içi turuncu veya koyu sarı renkli, sıcağa ve kuraklığa dayanıklı, uzun süre depolanarak kış aylarında da tüketilebilen, tatlı ve lezzetli bir aromaya sahip etli, sulu, bol çekirdekli olarak öne çıkan kara kavun, lezzetiyle de dikkati çekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Baran

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