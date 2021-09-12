Dayanıklı KOBİ'ler Güçlü Yarınlar projesi sona erdi

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonunun (TÜRKONFED), merkezi Hollanda'da bulunan sivil toplum kuruluşu SPARK iş birliği ile hayata geçirdiği, Katar Kalkınma Fonu'nun finansman sağladığı "Dayanıklı KOBİ'ler Güçlü Yarınlar" projesi, düzenlenen "Demoday" etkinliği ile sona erdi

TÜRKONFED açıklamasına göre, projede, iş dünyasında birlikte çalışma kültürünün geliştirilmesi ile Türk ve Suriye sermayeli KOBİ'lerin dayanıklılığının artırılması hedeflendi.

Dayanıklı KOBİ'ler Güçlü Yarınlar Projesi'ne başvuran 130 KOBİ arasından 28'i Suriye sermayeli, 29'u Türk sermayeli işletme olmak üzere 57 firma projeye kabul edildi. Bu firmaların 45'i, yüzde 80 katılım şartını tamamlayarak program kapsamında hibe desteğinden faydalanma hakkı kazandı. 30'ar bin liralık destek, büyüme hedefleri ve yapılan analizler çerçevesinde katılımcı şirketlerin belirlenen dijital altyapı ihtiyaçlarının karşılanması için kullanılacak.

9 ay süren proje faaliyetleri kapsamında ilk etapta eğitim ve koçluk modüllerinin oluşturulması için İhtiyaç Analizi Raporu çıkarıldı. Ardından Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından bir eğitim müfredatı hazırlandı. İnsan kaynakları, dijital teknolojiler, süreç geliştirme, finansal risk yönetimi, dış ticaret, markalaşma, e-ticaret gibi konuların da yer aldığı 6 modülden oluşan 14 eğitim seansında toplam 42 saat eğitim verildi.

Ulusal ve uluslararası fonlar için proje yazımı, ticaret hukuku ve gümrük düzenlemeleri, bürokratik Türkçe, stres ve risk yönetimi, marka yönetimi, e-ticaret, liderlik ve etkin yönetim ile dijital dönüşüm olmak üzere 8 ayrı başlıkta verilen grup ve bire bir koçlukların süresi de 952 saati buldu. Böylece eğitim ve koçlukların toplam süresi 994 saate ulaştı.

Proje kapsamında düzenlenen webinar'lar ise katılımcıların yanı sıra genel erişime açık olarak gerçekleştirildi. Dijitalleşmenin iş süreçlerine etkisinin farklı yönlerden ele alındığı webinar'lar ile toplamda 1.071 kişiye ulaşıldı.

Dayanıklı KOBİ'ler Güçlü Yarınlar Projesi'nin kapanışı, düzenlenen Demoday etkinliği ile yapıldı. 3 gün süren etkinlikte katılımcılara sunum hazırlama eğitimi verildi ve çeşitli atölye etkinlikleri yapıldı. Bu süreçte hazırlanan sunumlar, Demoday'in son gününde çevrim içi olarak jüri karşısında anlatıldı.

Değerlendirmenin ardından ilk 4'e giren Digitatip, GÖZDE ÖNCÜER, Lemur Store ve Audteye Yapay Zeka teknolojik ürünler ile ödüllendirilirken, en yüksek puanı SaaS Uzaktan Eğitim Platformu üzerine faaliyet gösteren Digitatip aldı.

"Türk ve Suriye sermayeli KOBİ'lerimizin bir arada çalışması iş dünyamız için örnek teşkil ediyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, Dayanıklı KOBİ'ler Güçlü Yarınlar projesini, KOBİ'lerin ihtiyaçları doğrultusunda hayata geçirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Dünya, ikiz dönüşüm olarak da adlandırılan dijital ve yeşil dönüşüm kapsamında yeni bir küresel sisteme doğru evriliyor. Bu değişimi doğru okuyan, adaptasyon yeteneği yüksek, inovasyona ağırlık veren ülkeler ve şirketler rekabet avantajı yakalıyor. Biz de bu proje için yola çıkarken KOBİ'lerin afet ve pandemi gibi krizlere karşı dayanıklılıklarını artırmayı, dijital dönüşüm süreçlerini desteklemeyi, sosyal bütünlüğe, ekonomik kapsayıcılığa ve iş gücü kaybının önlenmesine katkı sunmayı amaçladık. Geldiğimiz noktada katılımcı KOBİ'lerimizde bu alanlarda ciddi bir farkındalık oluştuğunu gözlemliyoruz. Bununla birlikte Türk ve Suriye sermayeli KOBİ'lerimizin bir arada çalışması, iş birlikleri geliştirmesi de iş dünyamız için örnek teşkil ediyor."