"Dayanıklı KOBİ'ler, Güçlü Yarınlar" projesi için son başvuru tarihi 26 Şubat

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonunun (TÜRKONFED) merkezi Hollanda'da bulunan sivil toplum kuruluşu SPARK iş birliği ile hayata geçirdiği "Dayanıklı KOBİ'ler, Güçlü Yarınlar" projesine 26 Şubat 2021'e kadar başvuru yapılabiliyor.

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonunun (TÜRKONFED) merkezi Hollanda'da bulunan sivil toplum kuruluşu SPARK iş birliği ile hayata geçirdiği "Dayanıklı KOBİ'ler, Güçlü Yarınlar" projesine 26 Şubat 2021'e kadar başvuru yapılabiliyor.

TÜRKONFED'den yapılan açıklamaya göre, proje, Türkiye ve Suriye sermayeli KOBİ'lerin iletişiminin artırılması, bu sayede birlikte çalışma kültürünün geliştirilmesi amacıyla hayata geçirildi.

Katar Kalkınma Fonu tarafından finanse edilen proje kapsamında, her bir katılımcı firmaya 30 bin TL olmak üzere toplam 1,5 milyon TL fon sağlanırken, fon, dijital dönüşüm süreçlerinin iyileştirilmesi ve projenin eğitim süreçlerinde belirlenen altyapı eksikliklerinin giderilmesi amacıyla kullanılacak.

8 ay sürmesi planlanan proje kapsamında "eğitim", "internet semineri", "eşleştirme" ve "koçluk toplantıları" olmak üzere 4 ana faaliyet alanı belirlendi. Proje başlangıcında yapılacak olan makro düzeydeki ihtiyaç analizi çerçevesinde, katılımcı KOBİ'lerin kapasitelerinin artırılmasına yönelik bir eğitim programı hazırlanacak.

Proje hedeflerinin gözetildiği değerlendirmeler ile bilgi ve tecrübe paylaşımlarının yapılacağı 6 farklı internet semineri, proje katılımcılarının yanı sıra genel katılıma da açık olacak.

Yeni iş birliklerinin doğmasının amaçlandığı eşleştirme toplantılarında, 25 Türkiye sermayeli, 25 Türkiye'de faaliyet gösteren Suriye sermayeli KOBİ; "sektör", "büyüme hedefleri", "birlikte iş yapma" gibi kriterler göz önünde bulundurularak eşleştirilecek. Koçluk toplantıları ise katılımcı şirketlerin yapısı, büyümeye ve dijitalleşmeye yönelik ihtiyaçları göz önünde bulundurularak planlanacak. Böylelikle her bir katılımcı şirket için kısa ve uzun dönem hedefleri doğrultusunda birer eylem planı oluşturulacak ve altyapı ihtiyaçları belirlenecek.

Herhangi bir ayrım yapmaksızın tüm sektörlerde faaliyet gösteren KOBİ'lerin başvurusuna açık olan ücretsiz projeye, 26 Şubat'a kadar TÜRKONFED'in internet sitesi üzerinden başvuru yapmak mümkün.

"KOBİ'lerin dayanıklılığını ve birlikte çalışma kültürünü artırmayı hedefliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, TÜRKONFED olarak yaptıkları saha çalışmaları ile KOBİ'lerin ihtiyaçlarını tespit ettiklerini, ardından bu ihtiyaçlara yönelik çözüm geliştirmek üzere çeşitli projeleri hayata geçirdiklerini belirtti.

Turan, "Dayanıklı KOBİ'ler, Güçlü Yarınlar projesi ile de Türkiye sermayeli KOBİ'leri, ülkemizde iş kuran Suriye sermayeli KOBİ'ler ile bir araya getirmeyi, bu sayede birlikte çalışma kültürünü geliştirmeyi hedefledik. Projeyle ayrıca, KOBİ'lerin afet ve salgın gibi krizlere karşı dayanıklılığını artırmayı, dijital dönüşüm süreçlerine destek olmayı, sosyal bütünlüğü sağlamayı, ekonomik kapsayıcılığı artırmayı ve iş gücü kaybını önlemeyi de amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip