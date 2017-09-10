Dayandığı Korkuluklar Kırılınca Dereye Düştü

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde dayandığı korkulukların kırılması nedeniyle dereye düşen kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.



Namazgah Mahallesi'ndeki komşularını ziyaretten evine dönen Cem Hüner (44), soluklanmak için bir süre Karıncadere kenarındaki korkuluklara dayandı.



Hüner, korkulukların kırılması nedeniyle yaklaşık 3 metre yükseklikten dereye düştü.



Telefonla komşularını arayıp dereye düştüğünü söyleyen Hüner, yardım talebinde bulundu. Komşuların bildirmesiyle olay yerine gelen itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri, Hüner'i dereden çıkararak, Muradiye Devlet Hastanesine kaldırdı.



Hüner'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.