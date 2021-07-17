Dayaktan kaçarken aracın altında kaldı

Dayaktan kaçarken aracın altında kaldı Bursa'nın İnegöl ilçesinde kavga ettiği şahıslardan kaçan Suriye uyruklu genç otomobilin altında kalarak ağır yaralandı.

Dayaktan kaçarken aracın altında kaldı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde kavga ettiği şahıslardan kaçan Suriye uyruklu genç otomobilin altında kalarak ağır yaralandı.

Olay İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. Hıdır Hamidu isimli şahıs, iddiaya göre Ahmet Akyollu Caddesi üzerinde kimliği belirsiz kişilerce darp edildi. Elektrikli bisikletine binerek kaçan şahıs Köprülü Kavşağa gelince, kendisini takip eden şahıslardan bisikletini bırakıp yaya olarak kaçmaya devam etti.

Yol üzerinden karşıya koşarak geçmeye çalışan gence, Alaattin Genç yönetimindeki 16 LEA 14 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin altında kalan genç ağır yaralandı.

Ağır yaralanan genç olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan