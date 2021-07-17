Dayaktan kaçarken aracın altında kaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dayaktan kaçarken aracın altında kaldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Dayaktan kaçarken aracın altında kaldı Bursa'nın İnegöl ilçesinde kavga ettiği şahıslardan kaçan Suriye uyruklu genç otomobilin altında kalarak ağır yaralandı.

Dayaktan kaçarken aracın altında kaldı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde kavga ettiği şahıslardan kaçan Suriye uyruklu genç otomobilin altında kalarak ağır yaralandı.

Olay İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. Hıdır Hamidu isimli şahıs, iddiaya göre Ahmet Akyollu Caddesi üzerinde kimliği belirsiz kişilerce darp edildi. Elektrikli bisikletine binerek kaçan şahıs Köprülü Kavşağa gelince, kendisini takip eden şahıslardan bisikletini bırakıp yaya olarak kaçmaya devam etti.

Yol üzerinden karşıya koşarak geçmeye çalışan gence, Alaattin Genç yönetimindeki 16 LEA 14 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin altında kalan genç ağır yaralandı.

Ağır yaralanan genç olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Dayaktan kaçarken aracın altında kaldı
Dayaktan kaçarken aracın altında kaldı
Dayaktan kaçarken aracın altında kaldı
Dayaktan kaçarken aracın altında kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan

Kavgadan kaçarken aracın altında kaldı
Kavgadan kaçarken aracın altında kaldı
Tekmeli tokatlı kız kavgası kamerada! Çevredeki vatandaşlar güçlükle ayırdı
Tekmeli tokatlı kız kavgası kamerada! Çevredeki vatandaşlar güçlükle ayırdı
Yatırın tapulu malı olduğunu öne süren vatandaş, içine girip yattı
Yatırın tapulu malı olduğunu öne süren vatandaş, içine girip yattı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Meral Akşener Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Şahan Gökbakar Serenay Sarıkaya
Spor Burak Elmas Şenol Güneş Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Volkan Demirel
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Dayaktan kaçarken aracın altında kaldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.7.2021 23:29:39. #1.15#

title