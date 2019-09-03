03.09.2019 17:34

- Dayakçı koca tutuklandı

MARDİN - 'Merdivenden düştü' denilerek hastaneye getirilen yapılan muayenede öldüresiye darp edildiği belirlenen Saime A.'nın eşi, gözaltına alınarak tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Mardin'in Midyat ilçesinde ağır yaralı olarak getirildiği hastanede "Merdivenden düştü" denilen Saime A.'nın (40), eşi Medeni A. tarafından öldüresiye dövüldüğü iddia edilmişti. Saime A.'nın ailesinin ihbarıyla jandarma tarafından gözaltına alınan Medeni A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. İtiraz üzerine tekrar gözaltına alınan Medeni A., ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA