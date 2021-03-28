Dayak yiyen genç kız savcılığa suç duyurusunda bulundu

Dayak yiyen genç kız savcılığa suç duyurusunda bulundu Muğla'nın Marmaris ilçesinde ayrıldığı erkek arkadaşı tarafından dayak yediği görüntüleri sosyal medyada paylaşan genç kız, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Dayak yiyen genç kız savcılığa suç duyurusunda bulundu

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde ayrıldığı erkek arkadaşı tarafından dayak yediği görüntüleri sosyal medyada paylaşan genç kız, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Beste Ö. ve Engin C. bir yıldır birlikte yaşıyorlardı. İddiaya göre Beste Ö. ilişkileri sürecinde sık sık darp ve kavgalar yaşadı. Ailesi ile birlikte yaşayan genç kız, yaşadıklarını başka kadınların da yaşamaması için hukuk mücadelesi başlatarak, savcılığa gidip suç duyurusunda bulundu.

Spor eğitmeni Engin C. ise yine kendi sosyal medyasında Beste Ö. ile yaptıkları konuşmaları ve cep telefonu ile çektiği görüntüleri yayınlayarak olayı gerçekleştirirken ağır tahrik altında kaldığını, yaptıkları için çok üzgün olduğunu açıklayarak, gerekeni avukatı aracılığı ile duyuracağını ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÜLDEMET KIZIL