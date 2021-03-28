Dayak yedi, kendine gülen şahsı yüzünden bıçakladı
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Dayak yedi, kendine gülen şahsı yüzünden bıçakladı

İhlas Haber Ajansı / SUAT METİN - Haberler | 3. Sayfa

Dayak yedi, kendine gülen şahsı yüzünden bıçakladı Antalya'da bir kişi, dayak yediğine güldüğü gerekçesiyle bimekan şahsı yüzünden bıçaklayarak yaraladı.

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Dayak yedi, kendine gülen şahsı yüzünden bıçakladı

ANTALYA - Antalya'da bir kişi, dayak yediğine güldüğü gerekçesiyle bimekan şahsı yüzünden bıçaklayarak yaraladı. Olay sonrası şüpheli şahıs kaçarken, yaralı kişi tedavi için ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, öğlen saatlerinde Muratpaşa ilçesi Burhannettin Onat Caddesi üzerinden şehir merkezine ilerleyen bir halk otobüsünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce kavgada dayak yediği belirtilen 'Ökkeş' isimli kişi, kendisine gülen bimekan şahıs Gökhan Bindal ile tartışmaya başladı. Otobüs içerisindeki tartışma daha sonra dışarıda da devam etti. İddiaya göre Ökkeş isimli şüpheli, yanındaki bıçağı çıkartarak Bindal'ı yüzünden yaraladı, ardından olay yerinden kaçtı. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bindal'ın ifadesinin ardından sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis, şüpheli şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Dayak yedi, kendine gülen şahsı yüzünden bıçakladı
Dayak yedi, kendine gülen şahsı yüzünden bıçakladı
Dayak yedi, kendine gülen şahsı yüzünden bıçakladı
Dayak yedi, kendine gülen şahsı yüzünden bıçakladı
Dayak yedi, kendine gülen şahsı yüzünden bıçakladı
Dayak yedi, kendine gülen şahsı yüzünden bıçakladı
Dayak yedi, kendine gülen şahsı yüzünden bıçakladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SUAT METİN

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