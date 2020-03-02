Davy Propper Brighton'la 100. maçına ulaştı
Brighton'ın 2017 yılında PSV Eindhoven'dan transfer ettiği Hollandalı orta saha Davy Propper, Brighton ile 100. çıktı. Propper'ın Martılarla birlikte oynadığı maçlardan derlediğimiz video Dugout farkıyla sizlere.
02.03.2020 18:21 | Son Güncelleme: 02.03.2020 18:21
Brighton'ın 2017 yılında PSV Eindhoven'dan transfer ettiği Hollandalı orta saha Davy Propper, Brighton ile 100. çıktı. Propper'ın Martılarla birlikte oynadığı maçlardan derlediğimiz video Dugout farkıyla sizlere.
Kaynak: Dugout
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