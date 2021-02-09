Davutoğlu ve Babacan Birlikte Erdoğan'ı ve Sistemi Eleştirdi
09.02.2021 16:44 | Son Güncelleme: 09.02.2021 16:49
Geçmişte Erdoğan'ın yanında Başbakan ve Başbakan Yardımcılığı görevlerini yürütmüş olan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan bugün muhalefet liderleri olarak mevcut hükümet sistemine ve anayasaya aykırı gelişmelere tepki gösterdi.
Geçmişte Erdoğan'ın yanında Başbakan ve Başbakan Yardımcılığı görevlerini yürütmüş olan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan bugün muhalefet liderleri olarak mevcut hükümet sistemine ve anayasaya aykırı gelişmelere tepki gösterdi
Kaynak: DailyMotion.com