Davutoğlu ve Babacan Birlikte Erdoğan'ı ve Sistemi Eleştirdi

Geçmişte Erdoğan'ın yanında Başbakan ve Başbakan Yardımcılığı görevlerini yürütmüş olan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan bugün muhalefet liderleri olarak mevcut hükümet sistemine ve anayasaya aykırı gelişmelere tepki gösterdi.