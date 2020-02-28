Davutoğlu: Türkiye sadece tepki veren bir ülke olmamalı; Suriye'de BM güvenlik gücü oluşturulmalı
FLASH HABER: İdlib'den kahreden haber: 33 askerimiz şehit oldu, 32 askerimiz yaralandı
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Davutoğlu: Türkiye sadece tepki veren bir ülke olmamalı; Suriye'de BM güvenlik gücü oluşturulmalı

Gelecek Partisi kurucu Genel Başkanı, eski Başbakan ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu; İdlib saldırısı sonrası Suriye'de çözüm için eylem planını basın toplantısında açıkladı. Davutoğlu, Türkiye'nin çözüm planını açıklaması ve BM nezdinde Suriye'de güvenlik gücü oluşturulması gerektiğini söyledi.

28.02.2020 14:34 | Son Güncelleme: 28.02.2020 14:34
Davutoğlu: Türkiye sadece tepki veren bir ülke olmamalı; Suriye'de BM güvenlik gücü oluşturulmalı

, İdlib'de Türk taburuna yönelik dünkü saldırı sonrası ''de atılması gereken adımları' düzenlediği canlı basın toplantısıyla açıkladı. kurucu Genel Başkanı, eski Başbakan ve Dışişleri Bakanı Davutoğlu; bu adımları bugün yapılması gerekenler, orta vadeli adımlar ve uzun vadeli çözüm planı başlıkları altında topladı.


33 askerin hayatını kaybetmesi ve en az 32'sinin yaralanmasıyla sonuçlanan İdlib saldırısını takiben Ahmet Davutoğlu'nun dile getirdiği eylem planında sıraladığı acil adımlar şöyle Açıklaması Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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