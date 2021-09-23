Davutoğlu: Şahsi bir menfaat peşinde değiliz

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin il başkanlığı binası açılışı ve bir dizi ziyaret gerçekleştirmek üzere Sivas'a geldi. Davutoğlu ilk olarak Bankalar Caddesi üzerindeki parti binası açılışına katıldı. Burada partililere konuşma yapan Davutoğlu, ülkede yoksulluğun olduğunu belirterek, dünyada en yüksek faiz oranlarının Türkiye'de olduğunu söyledi.

Davutoğlu'nun yoksullukla ilgili sözlerine, açılışa katılan gruptan biri, "Fakir para alıyor, yatana para veriyor. Ne yoksulluğu? Sen davanı neden bıraktın? Neden partiyi bıraktın?" diyerek tepki gösterdi. Bunun üzerine Davutoğlu ise, "Dava, bizim başımızın tacıdır" dedi. Başka bir kişi ise "Kime konuşuyorsun 10 kişi var" diye bağırınca gergin anlar yaşandı. Tepki gösterenler emniyet güçleri tarafından bölgeden uzaklaştırıldı. Konuşmanın ardından Davutoğlu, partisinin il başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirdi.