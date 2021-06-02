Davutoğlu: Parti olarak katılacağımız ilk seçim olacak
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Davutoğlu: Parti olarak katılacağımız ilk seçim olacak

Davutoğlu: Parti olarak katılacağımız ilk seçim olacak
Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat Güçlüer - Haberler | Güncel

GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Afyonkarahisar'ın Güney beldesindeki seçimin, parti olarak katılacakları ilk seçim olacağını söyledi.

GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Afyonkarahisar'ın Güney beldesindeki seçimin, parti olarak katılacakları ilk seçim olacağını söyledi.

Afyonkarahisar'a bir dizi temaslarda bulunmak için gelen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, kentteki bir otelde basın toplantısı düzenledi. Burada konuşan Ahmet Davutoğlu, Güney beldesindeki seçimin parti olarak katılacakları ilk seçim olacağını belirtti. Davutoğlu, "Tabii biz siyasete girerken şunu söylemiştik; arkadaşlarımıza öfke değil muhabbet, nefret değil sevgi dilini kullanacağız, nezaket dilini kullanacağız. Şu ana kadar da Gelecek Partisi'nin herhangi bir yetkilisinin ağzından ne Afyon'da ne de Türkiye'nin herhangi bir yerinde olumsuz bir ifade çıkmamıştır" dedi.

MİLLETİMİZ GÜNEY BELDESİNDEKİ SEÇİMİ İZLİYOR'Adayları Osman Aydepe'nin Güney beldesindeki seçimi kazanması halinde herkese nezaket göstereceğini ifade eden Davutoğlu, "Evet ben eski başbakan olarak geldim, Afyon'un eniştesi olarak geldim. Buradan da Güney beldesindeki arkadaşlara seslenmek istiyorum. Milletimiz Güney beldesindeki seçimi izliyor, takip ediyor. Asla bu seçim Netanyahu ile ilgili bir seçim değil. Bu seçim Güney beldesine hizmet etme yarışıdır. Evet, Güney beldesinde şu veya bu siyaset tercihli arkadaşlarımız bulunabilirler. Biz seçimi kazanırsak inşallah da kazanacağız, bilinsin ki bizim belediye başkan adayımız Osman Bey'den herkes nezaket görecek" diye konuştu.CHP SEÇİM BÜROSUNA ZİYARET

Ahmet Davutoğlu basın mensuplarına yaptığı konuşma sonunda soruları cevapladı. Toplantının ardından Davutoğlu, Güney beldesine gelerek burada pazar esnafı ve vatandaşlarla sohbet etti. Esnaftan alışveriş yapan Davutoğlu, sonrasında da kısa bir miting yaptı. Davutoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un da geldiği Güney beldesindeki CHP seçim bürosunu ziyaret etti. CHP Milletvekili Burcu Köksal'ın da bulunduğu ziyaret kısa sürdü. Ahmet Davutoğlu, programının ardından İscehisar ilçesine geçerek, temaslarını sürdürdü.


Davutoğlu: Parti olarak katılacağımız ilk seçim olacak
Davutoğlu: Parti olarak katılacağımız ilk seçim olacak
Davutoğlu: Parti olarak katılacağımız ilk seçim olacak
Davutoğlu: Parti olarak katılacağımız ilk seçim olacak
Davutoğlu: Parti olarak katılacağımız ilk seçim olacak

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat Güçlüer

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