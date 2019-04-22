Davutoğlu'nun Manifestosunda En Çok Kullanılan Kelimeler: Parti, Devlet, Toplum ve Ekonomi

Siyasi parti kurma hazırlığında olduğu yönünde iddialar bulunan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu Pazartesi günü "31 Mart seçim sonuçları ve içinde bulunduğumuz siyasi şartlara ilişkin tespit ve tavsiyelerim..." başlıklı bir manifesto yayımladı. Davutoğlu manifestosunda Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir çok konuda doğrudan ve dolaylı sert eleştirilerde bulunuyor. Davutoğlu'nun yayımladığı tespit ve tavsiye metninde en çok kullanılan kavram ve kelimelerin dağılımına bakıldığında ise "parti" ön plana çıktı.

Davutoğlu'nun manifestosu 4168 kelimeden oluşuyor. Sık tekrarlanan bağlaç ve edatlar çıkarıldığında metinde en çok kullanılan kavram "parti". Metinde tam 54 defa "parti" kelimesi geçiyor. Ancak bunun 30 tanesi "partimiz"; 8 tanesi ise "AK Parti"den oluşuyor. Geriye kalan parti kelimelerinin büyük bir kısmı da AK Parti'ye işaret ediyor. Yeni bir parti kurulmasına dair bir atıf ise metinde yer almıyor. Euronews.com'da Görüntüle