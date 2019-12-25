Davutoğlu'nun kurduğu 'gölge kabine' nedir? Hangi ülkelerde var?
Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun kurduğu Gelecek Partisi’nde görev dağılımları yapılıyor. Bunlardan birisi de muhalefet partisinin oluşturduğu alternatif bakanlar kurulu anlamına gelen ‘Gölge Kabine’. Davutoğlu ‘gölge kabine’nin üyelerini açıkladı.
Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu Gelecek Partisi'nde görev dağılımları yapıldı. Bunlardan birisi de muhalefet partisinin oluşturduğu alternatif bakanlar kurulu anlamına gelen 'Gölge Kabine'. Davutoğlu 'gölge kabine'nin üyelerini açıkladı.
Gelecek Partisi tüzüğünde 'Politika İzleme Kurulu' olarak adlandırılan Gölge Kabine nedir? Euronews.com'da Görüntüle