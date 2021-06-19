DAVUTOĞLU'NUN KONVOYUNDA KAZA; GENEL BAŞKAN YARDIMCISI VE 1 ÇOCUK YARALI

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, konvoyunda meydana gelen kazada yaralanan Genel Başkan Yardımcısı Sema Silkin Ün ve hafif yaralanan çocuk ile birlikte kontrol amaçlı hastaneye getirilen 3 kişiyi de ziyaret etti.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, konvoyunda meydana gelen kazada yaralanan Genel Başkan Yardımcısı Sema Silkin Ün ve hafif yaralanan çocuk ile birlikte kontrol amaçlı hastaneye getirilen 3 kişiyi de ziyaret etti. Ziyaretin ardından açıklama yapan Davutoğlu, "Kırklareli'nde kongre ve ziyaretler nedeniyle bulunuyoruz. Pehlivanköy'e bir ziyarette bulunduk, ardından Sema hanım ve Ümraniye gençlik kolu başkanımız Abdussamet beyin içinde bulunduğu araç, kaza yaptı. Sema hanımın başına küçük bir dikiş atıldı, ayrıca kolundaki bir kırık dolayısıyla da İstanbul'a sevk edildi. Kendisiyle de görüştüm, hamdolsun genel durumu iyi olmakla birlikte tabi kolundaki kırık dolayısıyla da İstanbul'da tedavi altına alınması gerekiyor. Abdussamet beyin de ultrasonları çekildi, netice bekliyoruz. İnşallah onun için de bir sıkıntı olmaz. Sema hanıma da Abdussamet beye de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Ayrıca hastane yetkililerine de teşekkür ediyorum. İlgi gösteren ve tüm arayanlara da teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı