DAVUTOĞLU'NUN KAYINPEDERİ HULUSİ MİSGE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Haberler
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DAVUTOĞLU'NUN KAYINPEDERİ HULUSİ MİSGE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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DAVUTOĞLU'NUN KAYINPEDERİ HULUSİ MİSGE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun kayınpederi Hulusi Misge son yolculuğuna uğurlandı.

GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun kayınpederi Hulusi Misge son yolculuğuna uğurlandı.

Yaşlılığa bağlı nedenlerle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 82 yaşındaki Misge'nin cenazesi ikindi vakti Eyüp Sultan Camii'ne getirildi. Ahmet Davutoğlu, eşi Sare Davutoğlu ve Misge'nin yakınları taziyeleri kabul etti. Cenaze törenine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Misge'nin cenazesi Eyüp Sultan Mezarlığına defnedildi.

Demirören Haber Ajansı - Güncel

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