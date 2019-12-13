Davutoğlu'nun ardından Babacan da partisini ocak ayı başında açıklayacak
euronews Türkçe’nin ulaştığı Babacan’ın ekibinden bir yetkilinin verdiği bilgiye göre, yeni parti ocak ayının ilk yarısında kamuoyuna tanıtılacak
13.12.2019 19:32 | Son Güncelleme: 13.12.2019 19:32
Yeni parti kurma çalışmalarını uzun bir süredir devam ettiren Ali Babacan, partisinin kuruluş tarihini aralık ayı bitmeden açıklayacak.
euronews Türkçe'nin ulaştığı Babacan'ın ekibinden bir yetkilinin verdiği bilgiye göre, yeni parti ocak ayının ilk yarısında kamuoyuna tanıtılacak. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com