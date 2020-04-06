Davutoğlu'ndan sağlık çalışanlarının şartlarının iyileştirilmesi çağrısı Açıklaması Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede önemli görev üstlenen sağlık çalışanlarının şartlarının iyileştirilmesi çağrısında bulunarak "Onlar cephede kendilerini rahat hissedemezlerse bizler bu uzun sürecek savaşı omuzlayamayız." dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede önemli görev üstlenen sağlık çalışanlarının şartlarının iyileştirilmesi çağrısında bulunarak "Onlar cephede kendilerini rahat hissedemezlerse bizler bu uzun sürecek savaşı omuzlayamayız." dedi.

Davutoğlu, sosyal medya hesaplarından partisinin gündeme ilişkin değerlendirme ve önerilerini kamuoyuyla paylaştı.

"Fedakarca gayret ederken gözleri kulakları arkada kalmasın. Özlük haklarını tahkim edelim, üç aylık ikramiye verelim, gerekirse iki maaş ödemesi yapalım." önerisini dile getiren Davutoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bugün onlardan daha önemli hiçbir kesim yok. Onlar bizim, bir savaş ile kıyas edildiği için söylüyorum, özel kuvvetlerimiz. Onlar cephede kendilerini rahat hissedemezlerse bizler bu uzun sürecek savaşı omuzlayamayız."

Sağlıktan sonra en önemli konunun sürdürülebilir bir ekonomik yapının devamı olduğuna işaret eden Davutoğlu, 2020 bütçesi kanunlaşırken koronavirüs henüz ortaya çıkmadığı için harcama kalemlerinin buna göre düzenlendiğine işaret ederek "Bütçenin yapısı tümden değişmelidir. 2020 bütçesi A'dan Z'ye değiştirilmelidir. Tekrar, gerekiyorsa muhalefetin de desteği alınarak süratle Meclisten yeni bir bütçe geçirilebilir." şeklinde konuştu.

Davutoğlu, parti olarak Türkiye genelinde "Kardeş Aile Kampanyası" başlattıklarını, öncelikle yönetim kademesi olarak, kimlikleri gizli tutulacak en az birer "kardeş aile"nin kriz süresince bütün masraflarını karşılayacaklarını vurguladı.

Kaynak: AA