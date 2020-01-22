Davutoğlu'ndan kayyım tepkisi: Kural tanımazlığın ve ben merkezciliğin geldiği nokta
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Davutoğlu'ndan kayyım tepkisi: Kural tanımazlığın ve ben merkezciliğin geldiği nokta

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Bilim ve Sanat Vakfı’nın "hukuki kılıflar uydurularak teslim alınmaya çalışıldığını, bunun da bir hukuksuzluğun, kural tanımazlığın ve ben merkezciliğin geldiği noktadır" diyerek tepki gösterdi

22.01.2020 19:48 | Son Güncelleme: 22.01.2020 19:48
Davutoğlu'ndan kayyım tepkisi: Kural tanımazlığın ve ben merkezciliğin geldiği nokta

Genel Başkanı , Bilim ve Sanat Vakfı'nın "hukuki kılıflar uydurularak teslim alınmaya çalışıldığını, bunun da bir hukuksuzluğun, kural tanımazlığın ve ben merkezciliğin geldiği noktadır" diyerek tepki gösterdi.


Ahmet Davutoğlu, kurucuları arasında olduğu Bilim ve Sanat Vakfı'na (BİSAV) kayyım atanmasına ilişkin bir açıklama yaptı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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