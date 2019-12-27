Davutoğlu'ndan 'Kanal İstanbul' Açıklaması
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Davutoğlu'ndan 'Kanal İstanbul' Açıklaması

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, başbakanlığı döneminde Kanal İstanbul'dan vazgeçilmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü açıklayarak, deprem gibi olası doğal afet veya savaş durumunda İstanbul'un savunmasız kalacağını söyledi.

27.12.2019 09:46 | Son Güncelleme: 27.12.2019 09:46

Genel Başkanı , başbakanlığı döneminde Kanal 'dan vazgeçilmesi için Cumhurbaşkanı ile görüştüğünü açıklayarak, deprem gibi olası doğal afet veya savaş durumunda İstanbul'un savunmasız kalacağını söyledi



Haber Videosu

: Davutoğlu'ndan 'Kanal İstanbul' Açıklaması
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