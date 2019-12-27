: Davutoğlu'ndan 'Kanal İstanbul' Açıklaması

27.12.2019 09:46 | Son Güncelleme: 27.12.2019 09:46

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, başbakanlığı döneminde Kanal İstanbul'dan vazgeçilmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü açıklayarak, deprem gibi olası doğal afet veya savaş durumunda İstanbul'un savunmasız kalacağını söyledi

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