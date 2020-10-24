Davutoğlu'ndan İmamoğlu'na "geçmiş olsun" telefonu
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Davutoğlu'ndan İmamoğlu'na "geçmiş olsun" telefonu

24.10.2020 14:51 | Son Güncelleme: 24.10.2020 14:54
Davutoğlu'ndan İmamoğlu'na

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu telefonla arayıp geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu telefonla arayıp geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Gelecek Partisi Parti Genel Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Davutoğlu, hastanede tedavi altında olan İmamoğlu ile görüşerek, sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Ekrem İmamoğlu, ateşinin yükselmesi üzerine, dün Kovid-19 testi yaptırdığını belirterek, test sonucunun pozitif çıkması üzerine tedavi sürecine başlandığını ve genel sağlık durumunun iyi olduğunu kaydetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir

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