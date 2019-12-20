Davutoğlu'ndan Erdoğan'a 'Dolandırıcılık' Yanıtı
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Davutoğlu'ndan Erdoğan'a 'Dolandırıcılık' Yanıtı

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi'nin bugün yönetim organları seçimi sonrasında resmen parti genel başkanı olurken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da "geçmiş polemiği yapmama" çağrısında bulundu.

20.12.2019 09:46 | Son Güncelleme: 20.12.2019 09:46

Eski Başbakan , 'nin bugün yönetim organları seçimi sonrasında resmen parti genel başkanı olurken, Cumhurbaşkanı 'a da "geçmiş polemiği yapmama" çağrısında bulundu



Haber Videosu

: Davutoğlu'ndan Erdoğan'a 'Dolandırıcılık' Yanıtı
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