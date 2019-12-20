Davutoğlu'ndan Erdoğan'a 'Dolandırıcılık' Yanıtı
Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi'nin bugün yönetim organları seçimi sonrasında resmen parti genel başkanı olurken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da "geçmiş polemiği yapmama" çağrısında bulundu.
20.12.2019 09:46 | Son Güncelleme: 20.12.2019 09:46
Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi'nin bugün yönetim organları seçimi sonrasında resmen parti genel başkanı olurken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da "geçmiş polemiği yapmama" çağrısında bulundu
Kaynak: DailyMotion.com