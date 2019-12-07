Davutoglu'ndan Erdoğan'a cevap: Bizim ve ailelerimizin mal varlıkları araştırılsın
Haberler » Dünya » Davutoglu'ndan Erdoğan'a cevap: Bizim ve ailelerimizin mal varlıkları araştırılsın - Haberler

Davutoglu'ndan Erdoğan'a cevap: Bizim ve ailelerimizin mal varlıkları araştırılsın

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Şehir Üniversitesi ile ilgili sözlerine yanıt vererek, Cumhurbaşkanı Erdoğan dahil olmak üzere yaşayan eski Cumhurbaşkanları ve Başbakanlarının ailelerinin mal varlıklarının araştırılmasını önerdi

07.12.2019 23:29 | Son Güncelleme: 07.12.2019 23:29
Davutoglu'ndan Erdoğan'a cevap: Bizim ve ailelerimizin mal varlıkları araştırılsın

Yeni parti kurma hazırlığında olan eski Başbakan , Başkanı 'ın kendisi ile ilgili "Bunlar Halkbank'ı dolandırdılar" sözlerine yanıt verdi.


Davutoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan dahil olmak üzere yaşayan eski Cumhurbaşkanları ve Başbakanların ailelerinin mal varlıklarının araştırılmasını önerdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler