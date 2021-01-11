Davutoğlu'ndan Cumhur İttifakı'na Eleştiri
11.01.2021 13:48 | Son Güncelleme: 11.01.2021 13:52
Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, Cumhur İttifakı için "Türk tarihinin en bilinemez koalisyonu" yorumunu yaparken, Erdoğan'la Bahçeli'nin dünkü görüşmeleri sonrasında kamuoyunun bilgilendirilmemesini eleştirdi, ittifakın ilkelere dayanmadığını söyledi.
Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, Cumhur İttifakı için "Türk tarihinin en bilinemez koalisyonu" yorumunu yaparken, Erdoğan'la Bahçeli'nin dünkü görüşmeleri sonrasında kamuoyunun bilgilendirilmemesini eleştirdi, ittifakın ilkelere dayanmadığını söyledi
Kaynak: DailyMotion.com