Davutoğlu'ndan Cumhur İttifakı'na Eleştiri
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Davutoğlu'ndan Cumhur İttifakı'na Eleştiri

11.01.2021 13:48 | Son Güncelleme: 11.01.2021 13:52

Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, Cumhur İttifakı için "Türk tarihinin en bilinemez koalisyonu" yorumunu yaparken, Erdoğan'la Bahçeli'nin dünkü görüşmeleri sonrasında kamuoyunun bilgilendirilmemesini eleştirdi, ittifakın ilkelere dayanmadığını söyledi.

Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, Cumhur İttifakı için "Türk tarihinin en bilinemez koalisyonu" yorumunu yaparken, Erdoğan'la Bahçeli'nin dünkü görüşmeleri sonrasında kamuoyunun bilgilendirilmemesini eleştirdi, ittifakın ilkelere dayanmadığını söyledi

Davutoğlu'ndan Cumhur İttifakı'na Eleştiri

Kaynak: DailyMotion.com

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