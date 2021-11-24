Davutoğlu'ndan Akşener'e ziyaret

GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Akşener arasındaki görüşme, yaklaşık 2 saat sürdü. İki lider, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Ahmet Davutoğlu, Akşener'e görüşme talebini kabul ettiği için teşekkür ederek, "Türkiye çok kritik bir eşikten geçiyor. Kaygılarımı siyasi liderlerimizle ve kamuoyu ile paylaşmayı bir ahlaki sorumluluk olarak görüyorum. Türkiye sahipsiz değildir, Türkiye'ye sahip çakacak siyasi liderler ve kadrolar vardır. Tepkilerinizi anayasal hak içerisinde kullanırken, provokasyonlardan uzak kalınız" dedi.

Meral Akşener, kimsenin umutsuzluğa kapılmaması gerektiğini de belirterek, "Türkiye sahipsiz değil. Siyasetçi, siyasetçiyle mücadele eder. Siyaset siyasetle rekabet yapar dolayısıyla milletimize düşen oylarını kullanmaktır. Bu sandık eninde sonunda gelecek. İlk seçimde de bu arkadaşlarımız sandıkta demokrasi ile aynı İstanbul'da, Ankara'da, Adana'da, Antalya'da, Hatay'da olduğu gibi milletimizin oylarıyla gidecekler dolayısıyla kimse endişe etmesin" dedi.