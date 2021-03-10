Davutoğlu'ndan Akşener'e nezaket ziyareti

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e nezaket ziyaretinde bulundu.

İYİ Parti Genel Merkezinde basına kapalı gerçekleşen ziyaretin ardından, Davutoğlu ve Akşener basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Akşener, Davutoğlu'nun nezaket ziyaretinde bulunduğunu belirterek, ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Davutoğlu ise ziyaretin hem nezaket hem dayanışma amaçlı olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Türk siyasetinin bugün en fazla ihtiyaç hissettiği nitelik nezakettir. Nezaketi de en çok göstermesi gereken kesim siyasi kadrolardır. Hele hele Kadınlar Günü'nün olduğu haftada Sayın Genel Başkana dönük kullanılan bazı ifadeler karşısında Gelecek Partisi olarak açık ve net bir şekilde kendisiyle dayanışma içerisinde olduğumuzu ifade etmeye geldik."

Türk siyasetinin nezaketle seviye ve kalite kazanacağını dile getiren Davutoğlu, "Özellikle hashtag ile bizim haya ettiğimiz bazı şeylerin kullanılması ve bugün Sayın Genel Başkanın, bunu son derece cesur ve nazik bir şekilde ifade ederek kınamasını destekliyoruz. Biz de en şiddetli şekilde bu ifadeleri kınıyoruz. Türk siyasetine getirilen bu seviyesizlik karşısında da Sayın Genel Başkana ve arkadaşlarına mutlak anlamda destek veriyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım