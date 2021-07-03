Davutoğlu: "Muhalefet ile çok yakın temaslarımız var"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ittifaklara girip girmeyecekleri konusuna değinerek, "Muhalefet ile çok yakın temaslarımız var. Akşener ve Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu, Babacan ile görüşüyoruz" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ittifaklara girip girmeyecekleri konusuna değinerek, "Muhalefet ile çok yakın temaslarımız var. Akşener ve Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu, Babacan ile görüşüyoruz" dedi.

Ahmet Davutoğlu, partisinin Samsun il kongresi için dün Samsun'a geldi. Bazı ilçelerdeki programlara katılan Davutoğlu bu sabah da basın toplantısı düzenledi. Davutoğlu, Samsun ve genel konular hakkında açıklamalarda bulundu.

Samsun'un 21. yüzyılın perspektiflerini yakalamasının ülke için de büyük bir şans olduğunu dile getiren Ahmet Davutoğlu, "Rusya ile ortak çıkar içerisinde anlaşılabilirse bir gün Samsun-Ceyhan Boru Hattı faaliyete geçebilir. Maalesef bu proje zamanla rafa kalktı. Samsun'un doğasının ve Karadeniz'in doğasının bütünüyle korunması lazım. Samsun'un sanayileşmesi konusunda pek mesafe alındığını görmüyorum. Bazı iyi teşebbüsler vardı. Samsun'un bir sağlık turizmi alanı, rehabilitasyon merkezi olması. Onun için de Samsun'un tüm altyapısı müsait. Samsun'u sanayileşmenin yoğunlaştığı bir yer, özellikle de çevreyle çelişkili sanayileşmenin yoğunlaştığı bir yerden daha çok organik tarımı, stratejik gıda sanayi sektörlerinin, sağlık turizminin ve ovayı etkilemeyecek şekilde enerji odaklı bir yapılanmanın Samsun'u 21. yüzyılın perspektifine taşıyacağına inanıyorum. Bu Türkiye için de büyük bir şanstır ve imkandır" şeklinde konuştu.

İttifaklara girip girmeyecekleri yönündeki konuya da değinen Davutoğlu, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olmasaydı biz ittifaktan bahsediyor olmayacaktık. Cumhur İttifakı kurulmasa Millet İttifakı da kurulmazdı. Dolayısıyla Cumhur İttifakı doğduğu için başka ittifaklar doğdu. Esas soru; Cumhur İttifakı kalıcı mı? Eğer ben şunu desem; 'Biz şu ittifakın içinde olacağız veya bir ittifak kuracağız' Cumhur İttifakı'nı kalıcı kabul ederim. Ben AK Parti ve MHP tabanındaki rahatsızlığı görüyorum. Cumhur İttifakı kalıcı olmayabilir. Yarın ne olacağı belli olmayan bir varsayım üzerinde ben siyaset yapmam. Siyaseti nasıl mı yaparım? Partimi örgütlerim, halkıma anlatırım, partimin yapısını güçlendiririm. Muhalefet ile çok yakın temaslarımız var. Sayın Akşener ve Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu, Babacan ile görüşüyoruz. Kabul etselerdi Sayın Erdoğan ve Bahçeli ile de görüşürdük. Onlar bayramlaşmaya dahi çıkmadı" diye konuştu.

Davutoğlu ve beraberindeki heyet toplantının ardından Samsun'daki diğer programlara katılmak üzere yola çıktılar.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı