Davutoğlu, Muğla'da partisinin il kongresinde konuştu Açıklaması

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Biz birbirimizi anlarsak, biz birbirimizin yüreğine dokunursak, biz birbirimizle zorda, darda omuz omuza verirsek, bu ülkenin geleceğini inşa edebiliriz." dedi.

Muğla'nın Menteşe ilçesine gelen Davutoğlu, partisinin aşure etkinliğine katıldı, pazar esnafını ziyaret etti.

Davutoğlu, daha sonra İsmet İnönü Caddesi'nde bulunan partisinin il başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirdi.

Ardından Konakaltı İskender Alper Salonu'nda partisinin olağan il kongresine katılan Davutoğlu, aylardır Anadolu'yu gezdiklerini ve halkla iç içe olduklarını belirtti.

Muğla'ya defalarca geldiğini, gördüğü her Muğlalı'daki tebessüm ve misafirperverliği her zaman zihninde tutacağını kaydeden Davutoğlu, "Azınlık kavramını hiçbir şekilde kabul etmemekle birlikte bütün Türkiye'nin bütün vatandaşların eşit vatandaşlar olduğu gerçeğini haykırmak, birlikte şunu demek durumundayız. Ben bir Türksem ki Türküm, Kürtlerin hakkını öncelikle ben dile getireceğim. Ben bir sünni isem, ki sünniyim, Alevilerin şikayetlerini ben dinleyeceğim. Biz birbirimizi anlarsak, biz birbirimizin yüreğine dokunursak, biz birbirimizle zorda, darda omuz omuza verirsek, bu ülkenin geleceğini inşa edebiliriz. İşte diğer partilerden farkımız budur." diye konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamaları üzerine yoğunlaşmak istediğini dile getiren Davutoğlu, şunları söyledi:

"Sayın Bahçeli ile son günlerde yaşadığımız tartışma var. Bu tartışmayı ben başlatmadım. Beni tanıyan arkadaşlarım bilirler. Hiçbir zaman siyasi bir tartışmayı başlatmam ama birisi siyasi tartışma başlatır ve bize parmak sallayarak, tepeden konuşmaya başlarsa, o tartışmanın hakkını da veririz, ağzının payını da veririz. Sayın Bahçeli'ye yakın bir zat bir tweet atmış. 'Biz' diyor, 'Serok ya da Ahmet Davutoğlu'na ne muhabbeti gösterecekmiş Sayın Bahçeli' Benim Bahçeli muhabbetine ihtiyacım yok. Biraz muhabbetle konuş, biraz nezaketle konuş, insanlarla sohbet et. Öyle donuk yüzle, öfkeli suratla, sürekli asabi konuşma. Bizim Sayın Bahçeli'nin muhabbetine ihtiyacımız yok. Bizim ona dediğimiz ülkenin evlatlarına muhabbet göstersin. Biz ülkenin dağına, bayırına, hayvanına muhabbet gösteririz. Ben dün 'En son ne zaman Hakkari'ye gittin?' diye sorduğum zaman Selçuk Bey güzel bir hatırlatmada bulundu. 'Hakkari'yi bırakın Sayın Başbakanım son olarak Muğla'ya, Denizli'ye, Uşak'a ne zaman geldi diye sorsak' dedi. Bir baktık ki 2014 19 Şubat'ta gelmiş. Aramızdaki fark bu. 7 yıldır gelmemiş. Ben bir yılda 3 kere geldim. Bundan sonra da geleceğim. Biz Ankara'da oturup ahkam kesenlerden değiliz, Ankara'da oturup vatanperverlik dersi verenlerden değiliz. Vatanın ayağına gitmeyen, vatan toprağına ayağı bulanmamış hiç kimse bize vatanperverlik dersi veremez."

Davutoğlu, konuşmasında Muğla'daki orman yangınlarından duyduğu üzüntüyü de dile getirdi.

Kongrede Selahattin Kayaman tekrar il başkanı seçildi.