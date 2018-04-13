Davutoğlu: Kudüs Yeni Bir Selahaddin Eyyubi Bekliyorsa, Diyarbakır Hazırdır

AK Parti Konya Milletvekili ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, bir derneğin davetlisi olarak geldiği Diyarbakır'da katıldığı konferansta, Filistin ve Suriye'de yaşanan olaylara değinerek, "Diyarbakır'da miracı, cuma namazını idrak ederken Suriye'nin kanlı rejimi, Şam civarındaki kardeşlerimize kimyasal kullanıyor. Tarihin en kanlı rejimlerinden birine şahit olan Filistin topraklarındaki işgalci terör devleti İsrail bilsin ki, nice işgalciler Kudus'e geldi ama kalamadılar. Kudüs yeni bir Selahaddin Eyyubi bekliyorsa, Diyarbakır burada ve hazırdır" dedi.

İlim Yayma Cemiyeti Diyarbakır Şubesi'nin daveti üzerine kente gelen eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, Merkez Yenişehir Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen, 'Bilgi, Bilinç ve Ahlak' konulu konferansa konuşmacı olarak katıldı. Konferans öncesi AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu ve partililer ile birlikte Sur ilçesindeki Ulu Cami'de cuma namazı kılan Davutoğlu, daha sonra da Gazi Caddesi üzerindeki esnafı ziyaret ederek, sorunlarını dinleyip, kısa süreli sohbet etti. Yaşlı bir kadınla da hatıra fotoğrafı çektiren Davutoğlu, saat 15.30'da konferansın verileceği kültür merkezine geldi. Davutoğlu, kanferans salonunda alkış ve sevgi gösterileri arasında karşılandı. Konuşmasına başlamadan önce Davutoğlu'nun yanına gelen beyaz sakallı, yaşlı bir kişi, "Başbakanımız, Cumhurbaşkanımız iyidirler. Allah razı olsun, sağ olun, var olun" diye bağırdı. Yaşlı adam korumalar tarafından uzaklaştırıldı.

İlim Yayma Cemiyeti Diyarbakır Şube Başkanı Dr. Ali Karakaş'ın selamlama konuşmasının ardından konuşmasına başlayan Davutoğlu, İslamiyet'in 5'inci Harem-i Şerifi Diyarbakır'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türk ve Kürtlerin etle tırnak gibi olduğunu, birini diğerinden ayırmanın mümkün olmadığını söyledi. Bugün Miraç Kandili olduğunu hatırlatan Davutoğlu, cuma namazını kıldığı Ulu Cami'den Mescid-i Aksa'nın kokusunu aldığını anlattı. 'Şehirler ve Medeniyetler' kitabından alıntılar yapan Davutoğlu'nun, Kürt edebiyatının önde gelen isimlerinden Feqiye Teyra'nın eserinden bir bölümü Kürtçe okuması, salonda bulunanlar tarafından alkışlandı.

Konuşmasının devamında Suriye'de Esad rejimine ve İsrail'e tepki gösteren Ahmet Davutoğlu, şöyle dedi:

"Cumamızı idrak ederken, miracımızı idrak ederken terör devleti İsrail rejimi, Kudüs ve Gazze'de kardeşlerimize zulüm etmektedir. Yine biz burada Ulu Cami'de cumayı idrak ederken, tarihin en kanlı rejimlerinden biri olan Suriye kanlı rejimi, Şam civarındaki Müslüman kardeşlerimize karşı kimyasal silah kullanıyor. Böyle bir zulüm karşısında bizim sessiz kalmamızı kimse beklemesin. Şam'da kardeşlerimizi katleden Suriye rejimine lanet ediyoruz. İnşallah Şam-ı Şerif, o güzel ismiyle bu zulümlerden kurtulacaktır. 7-8 yıldır devam eden bu zulüm inşallah bir gün sona erecektir. İnsanlık tarihinin en kanlı rejimlerinden birine şahit olan Filistin topraklarındaki işgalin, işgalci terör devleti İsrail de bilsin ki, nice işgalciler Kudüs'e gelmişti ama kalamadılar. Kudüs yeni bir Selahaddin Eyyubi bekliyorsa, Diyarbakır burada hazırdır ve her zaman Kudüs'un hakkını savunmaya hazırdır. Böyle bir günde, miraç gününde Diyarbekir'deyiz. Kudus'ü, Mescid-i Aksa'yı, Şam-ı Şerif'i anmadan Diyarbakır'da konuşmaya başlamak olmazdı."

- Diyarbakır