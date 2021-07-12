Davutoğlu: Kimsenin devleti kendi tekelinde görmediği bir çınar rüyamız var
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Davutoğlu: Kimsenin devleti kendi tekelinde görmediği bir çınar rüyamız var

Davutoğlu: Kimsenin devleti kendi tekelinde görmediği bir çınar rüyamız var
Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı - Haberler | Politika

GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Hatay'da partisinin 1'inci olağan kongresine katıldı.

GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Hatay'da partisinin 1'inci olağan kongresine katıldı. Davutoğlu, "Kimsenin devleti kendi tekelinde görmediği bir çınar rüyamız var" dedi.

Partisinin 1'inci olağan kongresine katılmak üzere Hatay'a gelen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, kentte esnafla buluştu. Daha sonra Hatay Büyükşehir Belediyesi HATMEK Salonu'na geçen Davutoğlu, mehter takımıyla karşılandı. Davutoğlu, burada yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

"İhaleye yasasını kökten değiştireceğiz, imar yasasını değiştireceğiz. Çınar rüyası gerçekleşecek ve bu devleti sömüren her türlü asalağa son vereceğiz, bu çınar rüyası odur. Kimsenin devleti kendi tekelinde görmediği, insanları kucaklayan bir Türkiye'nin olduğu, çiftçilerimizin ürünlerinin bütünüyle teminat altına alındığı onların kredili borçları karşısında eğik bıraktırmadığı bir çınar rüyasıdır" dedi.

Tek liste ile gerçekleşen kongrede, Gelecek Partisi Hatay İl Başkanlığı'na Mustafa Kemal Ovale seçildi.


Davutoğlu: Kimsenin devleti kendi tekelinde görmediği bir çınar rüyamız var
Davutoğlu: Kimsenin devleti kendi tekelinde görmediği bir çınar rüyamız var
Davutoğlu: Kimsenin devleti kendi tekelinde görmediği bir çınar rüyamız var
Davutoğlu: Kimsenin devleti kendi tekelinde görmediği bir çınar rüyamız var
Davutoğlu: Kimsenin devleti kendi tekelinde görmediği bir çınar rüyamız var

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı

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Davutoğlu: Kimsenin devleti kendi tekelinde görmediği bir çınar rüyamız var - Haberler
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