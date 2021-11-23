Davutoğlu, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu genel merkezde ziyaret etti.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu ile CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu arasındaki görüşme, yaklaşık 1 saat sürdü. Görüşmenin ardından yapılan ortak basın toplantısında konuşan Davutoğlu, ekonomide gelinen süreci istişare etmek için, siyasi parti liderlerinden görüşme talebinde bulunduğunu belirterek, Kılıçdaroğlu'na kabulden dolayı teşekkür etti. Türkiye'nin çok kritik bir dönemden geçtiğini söyleyen Davutoğlu, "Gün boyu yaşadıklarımız herhangi bir ekonomik kriz olarak anlatılamaz, aktarılamaz, yorumlanamaz. Aslında yüreğim yanarak ifade ediyorum; ülkem ve ekonomimiz için kaygılar duydum. 'Ekonomi Kurtuluş Savaşı' ifadesi kitlelere cazip gelebilir, Sayın Cumhurbaşkanı bu yolla şu ana kadar sergilediği ve Sayın Bahçeli tarafından desteklenen AK Parti-MHP iktidarı şeklinde uygulanan ekonomi politikalarını meşru kılabilir; ancak herkes bugün ekonomimizin geldiği bu kritik aşamada açık bir şekilde tabloyu görmek zorunda. Bu ülkede Başbakanlık yapan birisi olarak duyduğum kaygıları milletimle paylaşma zorunluluğum var. İktidar yetkililerine buradan çağrıda bulunuyorum; ne zaman bu konuları istişare etmek isterlerse her zaman her zeminde istişare edilir. Bugün karşı karşıya kaldığımız tablo tamamen iktidarın yanlış politikalar ürünüdür. İktidara çağrıda bulunuyorum; artık bu yanlış yolda devam etmeyin" dedi.

Erken seçim çağrısını yineleyen Kılıçdaroğlu, "Millete neden güvenmiyorsunuz. Millet bir daha sizi seçerse dönüp dersiniz ki 'Ey Kılıçdaroğlu, bak sen söyledin seçime gittik, bir daha seçtiler beni.' Oturur, gururlanırsın. Neden kaçıyorsun? Türkiye en temel krizlerinden birisini yaşıyor ve Türkiye yönetilmiyor, suçu dış güçlere atıyorlar. Sayın Bahçeli'ye seslenmek isterim; içinde, yüreğinde bir damla millet sevgisi varsa seçimin yolunu aç kardeşim. Yazıktır, günahtır bu memlekete" dedi.

Görüntü dökümü:

- Ahmet Davutoğlu'nun konuşması

- Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması

- Genel ve detay

Haber : ANKARA,

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