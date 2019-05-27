Davutoğlu, katıldığı iftar programında konuştu: Diyarbekir'e gelmek için bahaneye ihtiyacımız yoktur

Çalışmalarını yürüttüğü yeni partiyi yerel seçimlerin ardından Diyarbakır'da açıklayacağı iddia edilen eski başbakan Ahmet Davutoğlu, Diyarbakır'da bir iftar programına katıldı. Yeni parti ile alakalı bir duyuru yapmayan Davutoğlu, "Diyarbekir'e gelmemiz için bir bahaneye ihtiyacımız yoktur" dedi.

Davutoğlu, programda yaptığı konuşmada "İki haftadır yerel basında, ulusal basında yorumlar yapıldı. Diyarbakır ziyaretimizle ilgili çok farklı mülahazalar oldu. Çok basit şekilde cevap vermek istiyorum. Bizim Diyarbekir'e gelişimiz için herhangi bir bahaneye, gerekçeye ihtiyacımız yoktur. Diyarbekir, bizim yüreğimizde her daim mevcuttur. Diyarbekir'e gelişimize özel anlamlar yüklemeye çalışanlar da bunu şu veya bu şekilde eleştirmeye kalkanlar da bilsinler ki Diyarbekir bizim ta yüreğimizin içindedir. Biz Diyarbekir'i biliriz, Diyarbekirliler bizi bilir.(...) İki elim kanda da olsa Mekke'den, Medine'den, Kudüs'ten gelen davet nasıl geri çevrilmezse, Diyarbekir'den gelen davet de geri çevrilmeyecektir. Diyarbekir'i boşta ve açıkta bırakmayacağım." şeklinde konuştu. Euronews.com'da Görüntüle