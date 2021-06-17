Davutoğlu, İzmir'deki saldırı nedeniyle HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'a taziyelerini iletti
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Davutoğlu, İzmir'deki saldırı nedeniyle HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'a taziyelerini iletti

Davutoğlu, İzmir'deki saldırı nedeniyle HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'a taziyelerini iletti
Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir - Haberler | Politika

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İzmir'deki saldırı nedeniyle HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'a taziyelerini iletti.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İzmir'deki saldırı nedeniyle HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'a taziyelerini iletti.

Partiden yapılan açıklamada, Davutoğlu'nun, HDP İl Başkanlığına yönelik saldırı nedeniyle Sancar'ı telefonla aradığı belirtildi.

Saldırıda hayatını kaybeden Deniz Poyraz'a Allah'tan rahmet dileyen Ahmet Davutoğlu'nun, Sancar ve HDP camiasına başsağlığı dileklerini ilettiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir

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Davutoğlu, İzmir'deki saldırı nedeniyle HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'a taziyelerini iletti - Haberler
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