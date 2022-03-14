Davutoğlu: "İttifak Yeniden Yapılanmalı" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Davutoğlu: "İttifak Yeniden Yapılanmalı"

DailyMotion.com - Güncel
 - Güncelleme:

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Beş genel başkan aynı zamanda cumhurbaşkanlığını önerirse elbette kabul ederim" açıklamasıyla ilgili İzmir'de konuştu; "Şu anda öncelikli konumuz isim tespiti değil" dedi.

İZMİR (DailyMotion.com) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Beş genel başkan aynı zamanda cumhurbaşkanlığını önerirse elbette kabul ederim" açıklamasıyla ilgili İzmir'de konuştu; "Şu anda öncelikli konumuz isim tespiti değil" dedi

DailyMotion.com / Güncel

CHP Genel Başkanı, Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi, İzmir, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title