Davutoğlu: "İttifak Yeniden Yapılanmalı"

İZMİR (DailyMotion.com) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Beş genel başkan aynı zamanda cumhurbaşkanlığını önerirse elbette kabul ederim" açıklamasıyla ilgili İzmir'de konuştu; "Şu anda öncelikli konumuz isim tespiti değil" dedi

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