Davutoğlu: 'IŞİD Konusunda En Az Sorumluluk Türkiye'nin'

Davutoğlu: 'IŞİD Konusunda En Az Sorumluluk Türkiye'nin'

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, IŞİD'in Irak'ta ortaya çıkışında ABD'nin sorumluluğu bulunduğunu söyleyerek, "DEAŞ'ın (IŞİD) ortaya çıkışında, gerek Irak'ta gerek Suriye'de alan kazanmasında ve dünyaya bela olmasında en az sorumluluk sahibi ülke Türkiye'dir" dedi.

08.11.2019 09:46 | Son Güncelleme: 08.11.2019 09:46

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, IŞİD'in Irak'ta ortaya çıkışında ABD'nin sorumluluğu bulunduğunu söyleyerek, "DEAŞ'ın (IŞİD) ortaya çıkışında, gerek Irak'ta gerek Suriye'de alan kazanmasında ve dünyaya bela olmasında en az sorumluluk sahibi ülke Türkiye'dir" dedi.



VİDEO: Davutoğlu: 'IŞİD Konusunda En Az Sorumluluk Türkiye'nin'
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et