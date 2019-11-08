Davutoğlu: 'IŞİD Konusunda En Az Sorumluluk Türkiye'nin'
Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, IŞİD'in Irak'ta ortaya çıkışında ABD'nin sorumluluğu bulunduğunu söyleyerek, "DEAŞ'ın (IŞİD) ortaya çıkışında, gerek Irak'ta gerek Suriye'de alan kazanmasında ve dünyaya bela olmasında en az sorumluluk sahibi ülke Türkiye'dir" dedi.
Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, IŞİD'in Irak'ta ortaya çıkışında ABD'nin sorumluluğu bulunduğunu söyleyerek, "DEAŞ'ın (IŞİD) ortaya çıkışında, gerek Irak'ta gerek Suriye'de alan kazanmasında ve dünyaya bela olmasında en az sorumluluk sahibi ülke Türkiye'dir" dedi.
VİDEO: Davutoğlu: 'IŞİD Konusunda En Az Sorumluluk Türkiye'nin'