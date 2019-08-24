Davutoğlu 'hain ve ihanet' suçlamalarına meydan okuyarak yanıt verdi: Bu gidişe itirazımız var
Sakarya Dostları Platformu’nda konuşan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, kendisi hakkında sert eleştirilerde bulunanlara cevap verdi. Davutoğlu, “Ben bu ülkenin başbakanlığını yaptım. Seçilerek geldim kimse bana hain diyemez" dedi
Sakarya Dostları Platformu'nda konuşan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, kendisi hakkında sert eleştirilerde bulunanlara meydan okuyarak yanıt verdi.
Davutoğlu, 22 Nisan'da yayımladığı manifesto ile AK Parti'ye "bir dakika dur" dediklerini belirterek "O metni yayınladığımızda adını 'itiraz süreci' diye koyalım demiştik. Kim ne derse desin bu gidişe itirazımız var" dedi. Euronews.com'da Görüntüle