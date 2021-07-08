Davutoğlu Gümüşhane'de

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu partisinin düzenlediği program kapsamında geldiği Gümüşhane'de bir dizi ziyaret ve toplantılara katıldı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu partisinin düzenlediği program kapsamında geldiği Gümüşhane'de bir dizi ziyaret ve toplantılara katıldı.

Genel Başkan Yardımcıları eski Gümüşhane Milletvekili Feramuz Üstün ve Selçuk Özdağ ile parti yöneticilerinin kendisine eşlik ettiği eski Başbakanlardan Prof.Dr. Ahmet Davutoğlu ilk olarak siyasi parti, STK temsilcileri ve gazetecilerle kahvaltı programında bir araya geldi.

Gelecek Partisi İl Başkanı Yasin Uçan'ın yanısıra çevre illerin il başkanlarının ve Millet İttifakı üyesi CHP, İYİ Parti, Deva Partisi, Demokrat Parti Gümüşhane İl Başkanlarının da katıldığı programda gündeme dair konuşmalar yapan Davutoğlu, Gümüşhane'nin kendisi için çok özel bir yer olduğunu belirterek, "Gümüşhane'nin gerçek cevheri gümüş olduğu kadar insan cevheridir. Altın yürekli, yiğit insanların diyarıdır Gümüşhane" dedi.

"Biz şuanda herhangi bir ittifakın parçası değiliz"

İttifaklarla ilgili bir soruyu cevaplandıran Davutoğlu, "Biz şuanda herhangi bir ittifakın parçası değiliz. O zaman biz parti olarak kurulmamıştık. Millet İttifakı'nı oluşturan partilerle yakın görüşmelerimiz var, temaslarımız var ama herhangi bir ittifak yapısı içinde değiliz. İttifak seçim ortamı geldiğinde konuşacak bir konu" şeklinde konuştu.

Toplantısının ardından parti otobüsünden vatandaşları selamlayarak kent merkezine gelen Davutoğlu, aracından indikten sonra esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Son olarak partisinin İl Başkanlığı binasını ziyaret eden Davutoğlu, Bayburt'a gitmek üzere şehirden ayrıldı. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı