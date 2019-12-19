Davutoğlu, Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı seçildi

19.12.2019 19:25 | Son Güncelleme: 19.12.2019 19:25

ESKİ Başbakan Ahmet Davutoğlu, yeni kurulan Gelecek Partisi (GP) Kurucular Kurulu Toplantısı'nda genel başkanlığa seçildi. Davutoğlu, milletvekili transferi tartışmalarıyla ilgili, "Siyasette doğal olmayan yöntemlere başvurmadım, ihtiyaç da olacağını düşünmüyorum" dedi.

Ankara'da toplanan Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Toplantısı'nda, eski başbakan Ahmet Davutoğlu, genel başkan seçildi. Ahmet Davutoğlu, toplantı sonrası yaptığı açıklamada Kurucular Kurulu'yla bir araya geldiklerini, 1 haftanın değerlendirmesini yaptıklarını ve kendisinin genel başkan seçildiğini söyledi. Davutoğlu, partisinin birinci görevinin kurumsallaşmayı sağlamak olduğunu belirterek, parti yönetimi, parti disiplin kurulu ve parti etik kurulunun da belirleneceğini kaydetti. Davutoğlu, parti tüzüğüne koydukları bir maddeyle, bakanlıklara muadil başkanlıklar oluşturduklarını belirterek Türkiye'deki en büyük eksikliğin denetim eksikliği olduğunu söyledi.

Kaynak: DHA