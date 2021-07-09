Davutoğlu: Gelecek Partisi bir Kuvayımilliye hareketidir
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Davutoğlu: Gelecek Partisi bir Kuvayımilliye hareketidir

Davutoğlu: Gelecek Partisi bir Kuvayımilliye hareketidir
Demirören Haber Ajansı / Oktay Polat - Haberler | Politika

ERZURUM'a gelen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Gelecek Partisi bir Kuvayımilliye hareketidir.

ERZURUM'a  gelen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Gelecek Partisi bir Kuvayımilliye hareketidir. Hiç kimsenin geçmişine bakmıyoruz. Etnik, mezhebi kökenine bakmıyoruz" dedi.

Bayburt gezisinin ardından kara yoluyla bugün saat 11.00'de Erzurum'a gelen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu, partililer merkez Yakutiye ilçesinin Cumhuriyet Caddesi'nde karşıladı. Kendisini taşıyan otobüsten beraberindeki heyetle birlikte inen Davutoğlu, buradaki esnafı ziyaret edip hayırlı işler diledi. Çifte Minareli Medrese'yi gezen Davutoğlu, daha sonra hemen yanındaki Ulu Cami'ye giderek cuma namazını kıldı. Camiden çıkan Davutoğlu'nun yanına gelen bir kişi, "Bugün seçim olsa yol arkadaşınla tekrar ittifak yapar mısın" diye sordu. Bunun üzerine Davutoğlu, "Allah hepimizi hayırda birleştirsin" dedi.

Davutoğlu ve beraberindekiler yürüyerek tarihi taş mağazalar çarşısına giderek esnafı ziyaret etti. Çarşıda kuyumculuk yapan Mehmet Dumlu, Davutoğlu geçtiği sırada dombra şarkısını çaldı. Dumlu, Davutoğlu'nun peşinden "Ezilenlerin gür sesi Tayyip baba burada çalıyor gel dinle" diye bağırdı. Davutoğlu bu çağrıya duymayarak esnaf ziyaretini sürdürdü.MİLLETİN PARTİSİMerkez Yakutiye ilçesindeki bir kongre merkezine giden Davutoğlu, burada partililere seslendi. Davutoğlu, son yılların gündemini oluşturan 'Tosuncuk'a değindi. Davutoğlu, "Bugünlerde tosuncuk diye biri Türkiye'ye geldi. Bu tosuncuk hangi iklimde oluştu ' Onlarla kimler resim verdi ' Kimler vatan, millet edebiyatıyla o tosuncuğun para toplamasına aracılık etti ? Yolda doğru düzgün yürümeyen birisi memleket evlatlarından 2 milyar TL aldı götürdü" diye konuştu.Konuşmasında kurduğu Gelecek Partisi'nin kendi partisi olmadığını belirten Davutoğlu, "Gelecek Partisi asla bugünkü yöneticilerin de partisi değil. Gelecek Partisi kimsenin üzerine rant edeceği bir parti de değil. Gelecek Partisi bütün milletin partisidir. Kimsenin şahsi mülkü olmamıştır. Olmadı, olmayacak. Biz Gelecek Partisi'ni gençlerin partisi olarak kurduk. Onların geleceği için kurduk bu parti onlara ait. Gelecek Partisi bir Kuvayımilliye hareketidir. Hiç kimsenin geçmişine bakmıyoruz. Etnik, mezhebi kökenine bakmıyoruz. Geçmişte hangi siyasi akımda olup olmadığına bakmıyoruz. Dürüst mü değil mi diye bakıyoruz. Bu milletin emanetine sadık mı değil mi ona bakıyoruz. Yarın bir güç eline geçtiğinde kendi nefsi için mi kullanacak, millet için mi kullanacak diye bakıyoruz" dedi.

Toplantıdan sonra Erzurum'un Oltu ilçesine giden Davutoğlu, geceyi Erzurum'da geçirecek ve yarın sabah ilçeleri gezecek.


Davutoğlu: Gelecek Partisi bir Kuvayımilliye hareketidir
Davutoğlu: Gelecek Partisi bir Kuvayımilliye hareketidir
Davutoğlu: Gelecek Partisi bir Kuvayımilliye hareketidir
Davutoğlu: Gelecek Partisi bir Kuvayımilliye hareketidir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Oktay Polat

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