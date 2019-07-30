Davutoğlu: Erdoğan'a eşi görülmemiş güç veren başkanlık sistemi Türkiye'ye zarar veriyor

Davutoğlu: Erdoğan'a eşi görülmemiş güç veren başkanlık sistemi Türkiye'ye zarar veriyor

Eski Dışişleri Bakanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "eşi görülmemiş bir güç veren" başkanlık sisteminin Türkiye'nin temel yapılarına zarar verdiğini söyledi.

Davutoğlu: Erdoğan'a eşi görülmemiş güç veren başkanlık sistemi Türkiye'ye zarar veriyor

Eski Dışişleri Bakanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu, başkanlık sisteminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "eşi görülmemiş bir güç verdiğini' belirterek, bu yapının Türkiye'ya zarar verdiğini savundu.

Davutoğlu, Ak Parti'nin "genel bir mutsuzluk" içinde olduğunu ifade etti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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