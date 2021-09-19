Davutoğlu, Denizli'den Bahçeli'ye yüklendi

GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye Diyarbakır'la ilgili sosyal medyadaki mesajı üzerinden yüklendi. Davutoğlu, "Biraz sayın Bahçeli'nin son iki tweeti üzerine yoğunlaşmak istiyorum. Bir dersi de o hak etti. Ümit ederim bizi dinler ve bazı hususları ne kadar az bildiğini görür" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, çeşitli ziyaret ve açılış yapmak üzere bugün Denizli'ye geldi. Denizli'deki temaslarına önce Honaz Belediye Başkanı CHP'li Yüksel Kepenek'i ardından da Merkezefendi Belediye Başkanı CHP'li Şeniz Doğan'ı ziyaret ederek başladı. Davutoğlu, daha sonra Bayramyeri Meydanında ve Babadağlılar Çarşısında esnaf ve vatandaşlarla görüştü. Denizli Esnaf Sarayı Konferans Salonu'nda partisinin olağan il kongresine katılan Davutoğlu, burada yaptığı konuşmada, Anadolu'nun kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına gezdiklerini, vatandaşlarla buluştuklarını, halkla beraber olduklarını söyledi.

Davutoğlu, Aykut Yıldırım'ın yeniden partisinin Denizli İl Başkanı seçildiği kongrenin ardından parti otobüsü ile şehir turu attı. İstiklal Caddesinde il başkanlığının açılışını yapan Davutoğlu, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve oda başkanlarıyla yaptığı toplantının ardından geceyi geçireceği otele gitti.