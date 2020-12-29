Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal'ı ziyaret etti
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Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal'ı ziyaret etti

29.12.2020 17:03 | Son Güncelleme: 29.12.2020 17:06
Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal'ı ziyaret etti

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı ziyaret etti.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı ziyaret etti.

DP Genel Merkezi'nde yaklaşık 2 saat süren görüşmenin ardından Davutoğlu ile Uysal basın açıklaması yaptı.

Davutoğlu, DP'ye iadeiziyaret ve partisinin Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Modeli çalışmasını paylaşmak için geldiklerini belirterek, bu vesileyle Türkiye gündemine ilişkin kapsamlı bir istişare yapıldığını kaydetti.

2021 için belirlenen asgari ücrete değinen Davutoğlu, "Birçok gelişmiş ülkede asgari ücretliler yüzde 10'ları bulurken, Türkiye'de bu yüzde 60, 70'lere tekabül eden bir kitleyi ilgilendiriyorsa asgari ücret tespiti, salt asgari ücret tespiti olmaktan çıkmıştır. Ama maalesef hükümet burada da tamamıyla kendi iktidarıyla özdeşleşmiş birtakım çevrelere kaynak aktarırken cömert, geniş halk kesimlerine kaynak aktarırken son derece cimri bir tutum takındı." ifadelerini kullandı.

Davutoğlu, yeni ekonomi yönetiminin faiz baz puanını artırdığına dikkati çekerek, "Son 4 yılın siyasi ve ekonomik literatürünü faiz karşıtlığı ve faiz lobisi üzerinde inşa eden Sayın Cumhurbaşkanı, bu gelişme karşısında şu anda sükut ediyor." değerlendirmesini yaptı.

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ortaya çıkan süreç pandemiyle derinleşti"

DP Genel Başkanı Uysal ise Gelecek Partisinin hazırladığı Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Modeli ile Türkiye'deki siyasi ve ekonomik gelişmeleri görüştüklerini aktararak, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Türkiye'de ortaya çıkan sürecin pandemiyle derinleştiğini belirtti.

Kaynakların kötü kullanımı ve kötü yönetiminin keyfi bir rejimin tabii sonuçları olduğunu savunan Uysal, şöyle devam etti:

"Biz bu keyfilikten bu ülkeyi çıkarmak mecburiyetindeyiz. Büyük geçmişin içerisinde bugün sahip olduğumuz imkan ve kapasiteyi azami noktaya çıkartmak, o iklimi sermek siyasetin vazifesi, hepimizin de ortak müştereği. Demokrat Parti olarak demokrasi ve hukuk ortak paydasında Türkiye'nin makulleşmesine, uçlara kaymış kimliklere, mahallelere hapsedilmiş siyasetini o ortak paydada yeniden inşa edebilmek noktasında sorumluluk alıyoruz, irademizi beyan ediyoruz. Bu noktada karşılıklı iş birliklerinde taraftar olduğumuzu beyan etmek isterim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin

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