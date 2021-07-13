DAVUTOĞLU: CUMHUR İTTİFAKI, BİR MAHKUMLAR İTTİFAKIDIR
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DAVUTOĞLU: CUMHUR İTTİFAKI, BİR MAHKUMLAR İTTİFAKIDIR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs Şehitleri Derneği'ni ziyaret edip, esnafla bir araya geldi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs Şehitleri Derneği'ni ziyaret edip, esnafla bir araya geldi. Partisinin ilçe teşkilatının açılışını da yapan Davutoğlu, "11 Mayıs 2013'te Hatay'ımızı kana bulamak, kardeş kavgası çıkarmak isteyenlere karşı Reyhanlı dik durdu. Vakur bir şekilde şehitlerini defnetti, acılarını yüreklerine gömdü ve bir kardeş kavgasına asla izin vermedi. Reyhanlı'da o gün şehit düşmüş 53 kardeşimizi rahmetle anıyorum. Ne Suriye gibi, ne de terör saldırılarıyla buralarda kardeş kanı dökmek isteyenlere asla fırsat vermeyeceğiz" dedi.

DAVUTOĞLU: CUMHUR İTTİFAKI, BİR MAHKUMLAR İTTİFAKIDIR
DAVUTOĞLU: CUMHUR İTTİFAKI, BİR MAHKUMLAR İTTİFAKIDIR
DAVUTOĞLU: CUMHUR İTTİFAKI, BİR MAHKUMLAR İTTİFAKIDIR
DAVUTOĞLU: CUMHUR İTTİFAKI, BİR MAHKUMLAR İTTİFAKIDIR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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DAVUTOĞLU: CUMHUR İTTİFAKI, BİR MAHKUMLAR İTTİFAKIDIR - Haberler
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