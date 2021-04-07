Davutoğlu: Çin Büyükelçisinin yaptığı bu küstahlığa sessiz kalmayın
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Davutoğlu: Çin Büyükelçisinin yaptığı bu küstahlığa sessiz kalmayın

Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ - Haberler | Politika
Davutoğlu: Çin Büyükelçisinin yaptığı bu küstahlığa sessiz kalmayın

GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Çin'in Ankara Büyükelçisinin attığı tivite tepki gösterip, hükümeti eleştirdi, "Çin'in zulmüne sessiz kaldığınız gibi dün Çin Büyükelçisinin yaptığı bu küstahlığa, bu haddini bilmezliğe de sessiz kalmayın" dedi.

GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Çin'in Ankara Büyükelçisinin attığı tivite tepki gösterip, hükümeti eleştirdi, "Çin'in zulmüne sessiz kaldığınız gibi dün Çin Büyükelçisinin yaptığı bu küstahlığa, bu haddini bilmezliğe de sessiz kalmayın" dedi.

Gelecek Partisi Kahramanmaraş il Teşkilatı, 1'inci Olağan Danışma Kurulu Toplantısı'nı Genel Başkan Ahmet Davutoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantıda konuşan Davutoğlu, Çin'in Ankara Büyükelçisinin İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı etiketleyerek attığı tivite tepki gösterdi.

'HADDİNİZİ BİLİN'Büyükelçinin attığı tivit ile Türkiye'ye ayar vermeye kalkıştığını ifade eden Davutoğlu, "Dün Ankara'da Çin Büyükelçisi bir tivit atarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin başkentinde,  İstiklal Savaşımızın karargahında bir tivit atarak Doğu Türkistan konusunda haklı kaygılarını dile getiren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve İyi Parti Genel Başkanı'na açıktan tehditler savurarak açık söyleyeyim Ankara'da Türkiye'yi yönetenlere bir ayar vermeye kalkıştı. Bu bütün diplomatik teamüllere aykırıdır. Bizim izzet yüklü tarihimize tam bir hakarettir. Bu istiklalimize hakarettir müdahaledir. Ankara'daki büyükelçiler misafir olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türk Milleti'nin misafiri olarak her zaman saygı da görürler ama birisi eğer Türkiye'de şu veya bu gerekçeyle parmak sallamaya kalkar, ayar vermeye kalkarsa ona verilecek cevap da en iyi Kahramanmaraş'tan söylenir. Haddinizi bilin, burası Kahramanmaraş, burası Ankara" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile iktidarın Çin Büyükelçisine sessiz kaldığını ifade eden Ahmet Davutoğlu, şunları söyledi: "Hem suçlu hem güçlü derler ya, Doğu Türkistan'da Uygur kardeşlerimiz zulüm altında inleyecek, BM raporlarına göre açık bir şekilde fiili soykırımın uygulandığı Doğu Türkistan'da kadınlar tecavüze, cinsel tacize maruz kalma yanında erkekler toplama kampına götürülmüşken kadınların bulunduğu evlere Çinli gençler yerleştiriliyor. Bu tablo karşısında sesiz kalan iktidar ve Sayın Erdoğan Kahramanmaraş'a gelip Sütçü İmam'dan bahsedebilir mi? Çin'in bu zulmüne sessiz kalmayın. Çin'in bu zulmüne sessiz kalmayın. Çin'in zulmüne sessiz kaldığınız gibi dün Çin Büyükelçisinin yaptığı bu küstahlığa, bu haddini bilmezliğe de sessiz kalmayın. Dünyanın her yerinde başkentlerde oturan büyükelçiler o ülkenin egemenliğine saygı duymak zorundalar. Bu egemenliğe saygı duymayan büyükelçiler gerektiğinde istenmeyen adam ilan edilir ve ülkelerine gönderilir. Küçük veya büyük, hangi ülke olursa olsun Ankara'da büyükelçisi ahkam kesemez, Türk Milleti'ne ders verir gibi bir tivit atamaz."

Programın sonunda Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi'ne katılanların rozetlerini taktı.


Davutoğlu: Çin Büyükelçisinin yaptığı bu küstahlığa sessiz kalmayın
Davutoğlu: Çin Büyükelçisinin yaptığı bu küstahlığa sessiz kalmayın
Davutoğlu: Çin Büyükelçisinin yaptığı bu küstahlığa sessiz kalmayın
Davutoğlu: Çin Büyükelçisinin yaptığı bu küstahlığa sessiz kalmayın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ

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