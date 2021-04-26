Davutoğlu, Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesiyle ilgili dünya liderlerine mektup gönderecek Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Davutoğlu, Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesiyle ilgili dünya liderlerine mektup gönderecek Açıklaması

Davutoğlu, Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak nitelemesiyle ilgili dünya liderlerine mektup gönderecek Açıklaması
Anadolu Ajansı / İsa Toprak - Haberler | Politika

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesiyle ilgili, geçmişte teşrikimesai yaptığı, konuya taraf dünya liderlerine ve dışişleri bakanlarına mektup göndereceğini bildirdi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesiyle ilgili, geçmişte teşrikimesai yaptığı, konuya taraf dünya liderlerine ve dışişleri bakanlarına mektup göndereceğini bildirdi.

Gelecek Partisi'nden yapılan açıklamaya göre Davutoğlu, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu haftalık basın toplantısında, Biden'ın 1915 olaylarını tek yanlı tarih yorumlarına dayalı "soykırım" olarak nitelemesini şiddetle kınadıklarını hatırlattı.

Yaşananların, 2016'dan bu yana dış politikada kaybedilen itibarın ve sarsılan caydırıcılığın göstergesi olduğunu savunan Davutoğlu, şunları kaydetti:

"Şimdi yapılması gereken bir taraftan ülkemize yeniden itibar kazandıracak bir dış politika stratejisinin benimsenmesi, evrensel geçerliliği olan bir söylemin inşa edilmesi ve tarihi olayların tek taraflı yorumlanmasını engelleyecek şekilde ortak acıları paylaşmayı amaç edinen 'adil hafıza' ilkesine dayalı, cesur ve proaktif bir eylem planının hayata geçirilmesidir.

İktidarın bu edilgen ve teslimiyetçi tutumuna karşı biz elimizdeki imkanlarla gereken tepkiyi vermeye kararlıyız. Bu bağlamda geçmişte teşrikimesai yaptığım konuya taraf dünya liderlerine ve dışişleri bakanlarına hitaben kaleme aldığım bir mektubu yarın kendilerine göndereceğim. Bu mektupta hem bu haksız ithama karşı tepkimizi dile getirecek hem de tarihi acılardan yeni ve kalıcı düşmanlıklar değil ortak bir empati, diyalog ve barış anlayışı geliştirmek gerektiği konusunda çağrıda bulunacağım."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Toprak

'Soykırım' açıklamasından sonra Türkiye ne yapacak? En yetkili isim süreci değerlendirdi
"Soykırım" açıklamasından sonra Türkiye ne yapacak? En yetkili isim süreci değerlendirdi
ABD'de yaşayan Türkler sözde soykırım kararını protesto etti
ABD'de yaşayan Türkler sözde soykırım kararını protesto etti
Selçuk Bayraktar'dan Biden'ın 'soykırım' ifadesine tepki: Kararı siyasidir, kirlidir
Selçuk Bayraktar'dan Biden'ın 'soykırım' ifadesine tepki: Kararı siyasidir, kirlidir

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Engin Altay Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hadise Müge Anlı Ebru Gündeş Serenay Sarıkaya
Spor Ömer Ali Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Muğla Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Davutoğlu, Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesiyle ilgili dünya liderlerine mektup gönderecek Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.4.2021 17:44:52. #1.16#

title